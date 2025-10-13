Inicio » Mueren diplomáticos de Qatar en choque antes de cumbre de alto al fuego en Gaza
Mueren diplomáticos de Qatar en choque antes de cumbre de alto al fuego en Gaza

El Cairo, Egipto.— Tres diplomáticos qataríes perdieron la vida y otros dos resultaron heridos en un accidente vehicular ocurrido cuando se dirigían hacia el balneario de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, informaron autoridades de salud egipcias.

De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo en que viajaban los funcionarios volcó a unos 50 kilómetros del destino turístico, ubicado a orillas del Mar Rojo. Los cinco ocupantes formaban parte del equipo de protocolo del gobierno de Qatar.

Los diplomáticos se trasladaban a Sharm el-Sheikh para participar en los preparativos de una cumbre internacional que abordará el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Funcionarios egipcios confirmaron que los fallecidos y heridos eran parte del personal que acompañaría a la delegación qatarí durante el evento.

Fuentes consultadas bajo condición de anonimato, debido a que no estaban autorizadas para hablar con la prensa, señalaron que el accidente ocurrió en una carretera frecuentemente transitada por comitivas diplomáticas y equipos logísticos que participan en la organización de la cumbre.

Qatar ha desempeñado un papel clave en la mediación del alto el fuego junto con Egipto y Estados Unidos, mientras que Turquía se unió recientemente a las negociaciones que culminaron con la liberación de rehenes israelíes y cientos de prisioneros palestinos.

La cumbre de Sharm el-Sheikh será copresidida por el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi y su homólogo estadounidense Donald Trump. Según la presidencia egipcia, se espera la participación de más de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe del Gobierno español Pedro Sánchez y el secretario general de la ONU, António Guterres.

