Un total de 16 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UACH realizaron una visita guiada por el Ingeniero Jorge Chánez Peña, Secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado al Búnker de Cancerología.

Lo anterior, como parte de la materia “Introducción a la Ingeniería Civil”, que imparte la docente Itzel Aimé Valdez Hernández a estudiantes de primer semestre, donde se abordan temas como las ramas de la ingeniería civil, su aplicación, infraestructura, ética, entre otros.

“Estamos muy agradecidos con el Secretario Chánez porque accedió personalmente a explicar a los alumnos los procedimientos de construcción, materiales y costos de esta infraestructura de salud”, expresó la catedrática.

Cabe señalar que el titular de la dependencia estatal dio a conocer a los jóvenes, de una manera muy clara y sencilla, todas las características técnicas de esta obra, cuya estructura cuenta con muros de hasta 1.62 metros de espesor, construidos con ladrillo compuesto por una mezcla de materiales ferrosos y minerales de alta densidad, que le permiten alcanzar una densidad de casi el doble que la de un ladrillo convencional.

Indicó que la obra cuenta con una excavación de 12 metros de largo por 10 de ancho y tres metros de profundidad, cimentada con 162 metros cúbicos de concreto estructural de alta resistencia y acero de refuerzo de hasta 1¼ de pulgada.

Durante la visita, el ingeniero Jorge Chánez realizó una dinámica de preguntas y respuestas con los alumnos relacionadas con la información que proporcionada, lo que hizo más amena esta actividad.

El proyecto de este búnker del Centro Estatal de Cancerología de Chihuahua, presenta cerca del 80% de avance físico y una inversión de más de 84 millones de pesos. Se prevé su conclusión en diciembre de 2025, lo que fortalecerá la infraestructura médica y duplicando la capacidad de atención a pacientes con cáncer que requieren tratamientos de radioterapia en el estado.