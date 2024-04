¡Mujer busca la felicidad con tres parejas y desata polémica en redes!

Una mujer ha causado revuelo en las redes sociales tras afirmar en una entrevista en el podcast «Whatever» que necesita de tres parejas para ser feliz y completa en su vida diaria. La joven, quien no reveló su identidad, defiende el poliamor como estilo de vida y asegura que la monogamia no es una opción para ella.

Durante la transmisión del podcast, la mujer explicó que no está de acuerdo con tener una sola pareja sentimental, ya que considera que una persona no puede satisfacer todas sus necesidades. «Mis necesidades son claras», comentó. «Yo requiero a uno que aporte dinero, otro que me dé amor y otro para que me satisfaga sexualmente. No puede haber uno que te dé las tres cosas».

La mujer, que también sostiene que los seres humanos no están hechos para la monogamia, asegura que esta es la razón por la que muchas relaciones fallan. «Ahí es donde las relaciones fallan. Los humanos no estamos hechos para ser monógamos. No puedes pedirle a una sola persona que te dé esas tres cosas», expresó.

Las declaraciones de la joven han generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios la apoyan y defienden su derecho a elegir su propio estilo de vida, mientras que otros la critican y la acusan de promover la promiscuidad y la falta de compromiso.

La polémica en torno a la poliamoría y las relaciones no monógamas no es nueva. Sin embargo, este caso ha reavivado el debate sobre las diferentes formas de amar y ser feliz, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor apertura y tolerancia hacia las diversas opciones de relación que existen.