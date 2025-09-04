En Corea del Sur, un inusual episodio de violencia causó alarma entre clientes y empleados de una tienda en Geoje, provincia de Gyeongsang del Sur. Una joven de unos 20 años ingresó a la sección de juguetes portando una máscara de gato y blandió dos cuchillos, lo que desató momentos de pánico, según confirmó la Agencia Nacional de Policía.

El incidente, ocurrido el pasado 2 de agosto alrededor de las 19:23 horas, quedó registrado en video y muestra a la sospechosa caminando por los pasillos antes de sacar las armas. Varias familias con niños pequeños se encontraban en el lugar cuando inició el caos, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

De acuerdo con la policía, la mujer fue sometida en el lugar, esposada y trasladada a un hospital para recibir atención psiquiátrica. Paralelamente enfrenta cargos por portar armas en un espacio público sin justificación.

Los trabajadores de la tienda improvisaron medidas de contención, utilizando incluso un paraguas para mantener la distancia y evitar un ataque. En el video difundido por las autoridades se observa a dos menores huyendo al ser detectados por la sospechosa, quien avanzó hacia ellos con los cuchillos levantados.

Durante su arresto, la mujer no explicó sus motivos y apenas respondió con frases incoherentes como “miau” cuando los agentes le preguntaron por qué portaba las armas. Su estado de salud mental se confirmó tras la evaluación médica posterior.

La policía surcoreana advirtió sobre el aumento de incidentes con armas blancas en espacios cerrados e instó a la población a evitar acercarse a personas armadas y a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. En este caso, la recuperación de los cuchillos y la amenaza a clientes y empleados serán elementos clave en el proceso judicial.