Un caso inusual en Melbourne, Australia, está dando de qué hablar: una mujer de 38 años decidió mudarse a una residencia para adultos mayores tras terminar una relación de pareja. Aunque su familia y conocidos lo consideraron extraño, asegura que fue la mejor decisión de su vida.

La mujer, que pidió permanecer en el anonimato, pasó primero dos meses en un Airbnb antes de considerar opciones de alquiler. Durante una visita a su tía en una residencia, le ofrecieron un departamento disponible, y tras confirmar que su edad no era impedimento, inició el proceso.

Desde hace más de un año vive en el lugar y afirma que no piensa irse. En entrevista con -Business Insider-, contó que encontró un ambiente de calma, vecinos solidarios y una vida sin el estrés tecnológico. Además, su salud mental mejoró de manera significativa.

El factor económico también influyó. Mientras que un departamento en Melbourne cuesta entre 2800 y 3200 dólares australianos, la renta en la residencia le sale en apenas 500, incluyendo mantenimiento. A ello se suman actividades comunitarias como yoga, bingo, caminatas y lectura.

Su rutina combina trabajo freelance, caminatas matinales y convivencia con los residentes. Aunque su familia lo cuestiona, ella asegura que vivir entre mayores le cambió la perspectiva sobre la vejez y le enseñó a valorar el tiempo de otra manera.

Más allá de lo económico, su historia se volvió viral como ejemplo de que la vida en un asilo puede ser, paradójicamente, un refugio de juventud interior.