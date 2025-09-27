Inicio » Mujer resulta lesionada tras caída de anuncio en Ciudad Juárez
Mujer resulta lesionada tras caída de anuncio en Ciudad Juárez

La Dirección General de Protección Civil informó que la tarde de ayer se registró la caída de un anuncio publicitario de un supermercado, luego de los fuertes vientos que se presentaron en la ciudad.

El espectacular se desprendió y cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado, además de invadir parte de la vía pública.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte; en el sitio, vecinos señalaron que una mujer resultó lesionada por el incidente. Aunque se desconocen sus generales se tiene la información de que fue trasladada en un vehículo particular a recibir atención médica. Autoridades confirmaron que la afectada se encuentra fuera de peligro.

En cuanto a los daños materiales, se reportó un automóvil afectado por el impacto del anuncio.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones climatológicas y a evitar transitar o permanecer cerca de estructuras que pudieran representar un riesgo ante los vientos intensos.

