Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal capturaron a cinco personas, que eran requeridas por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Cabe destacar que el mes de octubre cerró con un total de 198 detenidos que fueron detectados que tenían cuentas pendientes con la autoridad al contar con orden de aprensión en su contra, de las cuales 167 son por delitos contra la salud mientras que las demás son por diferentes delitos.

Félix Eduardo G. H. de 37 años, fue detenido en el cruce de las calles Paracho y Balcón de la Nube, en la colonia Eréndira, tras cometer una falta administrativa por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud librada el 16 de octubre de 2025.

Ana Gabriela R. M. de 31 años, fue arrestada en el cruce de las calles Villas de Holanda y Luís Zapata, en el fraccionamiento Villas del Sur, luego de adoptar una actitud evasiva por lo que ser inspeccionada y consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud girada el 04 de septiembre de 2025.

Hilario G. N. de 38 años, fue detenido en el cruce de las calles Francisco Villanueva y Hacienda Santiago, en el fraccionamiento Las Haciendas, al ser sorprendido alterando el orden público y al consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de violencia familiar, librada el 28 de octubre del 2025.

Ramón Ángel M. M. de 39 años, fue arrestado en el cruce de las calles Ejido Parritas y Justo Sierra, en la colonia Terrenos Nacionales, luego de ser señalado por causar actos de molestia, por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, girada el 20 de octubre del 2025.

Juan Antonio S. G. de 41 años, fue detenido en el cruce de las calles Ejido San Ramón y El Camino, en la colonia José de Sulaimán, luego de que fue sorprendido cometiendo una falta administrativa y al momento de consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, el analista en turno informó que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por amenazas, librada el día 05 de junio del año 2024.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente, misma que se encargará de darle seguimiento a los mandamientos judiciales.