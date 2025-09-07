Inicio » Nantucket detecta niveles de cocaína superiores a ciudades de EE. UU.
Encabezado sugerido: Aguas residuales de Nantucket revelan consumo de cocaína 50% por encima del promedio nacional

Un programa de monitoreo de aguas residuales en Nantucket (Massachusetts) detectó concentraciones de cocaína un 50% superiores a la media nacional, revelando patrones de consumo inusuales en esta isla turística.

Las muestras, tomadas en la Planta de Tratamiento Surfside, permiten identificar tendencias poblacionales sin comprometer la privacidad de individuos o barrios. Los niveles medidos fueron de 1 500 ng/L, frente a la media nacional de 1 000 ng/L.

Fentanilo y xilacina se encontraron por debajo de los promedios, mientras la nicotina rondó 4 000 ng/L. Los datos sirven como “radiografía poblacional”, orientando políticas de salud pública y prevención de adicciones.

El programa, inspirado en la vigilancia de COVID-19, convierte las concentraciones detectadas en estimaciones de consumo comunitario y recomienda muestreos frecuentes para captar variaciones semanales.

Aunque no se vincula a casos individuales, la combinación de información epidemiológica y acciones policiales —como la incautación récord de 1.5 kilos de cocaína en mayo— ayuda a comprender patrones de tráfico y consumo.

Expertos advierten que los altos niveles podrían reflejar descargas concentradas o consumo acumulado, y enfatizan que la lectura debe interpretarse en series temporales, no como instantáneas aisladas.

