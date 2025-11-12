La diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena Magdalena Rentería Pérez, presentó en el Congreso un exhorto al Gobierno Municipal de Juárez y a Gobierno del Estado de Chihuahua, a que construyan en conjunto dos puentes peatonales sobre la Avenida las Torres en Ciudad Juárez.

La legisladora dio fechas de cuatro accidentes viales donde cuatro personas quedaron sin vida y una más resultó lesionada en la citada avenida de 2020 a la fecha, la cual a finales de la década de los años noventa, se convirtió en una de las más importantes arterias para Ciudad Juárez, ‘pero está pensada desde un paradigma de movilidad donde se privilegiaba al uso únicamente del automóvil’ reclamo.

Es por ello que el exhorto que hizo, propone colocar dos puentes peatonales sobre la Avenida Las Torres, en específico en el tramo que va desde la Avenida El Porvenir hasta la Avenida Manuel J. Clouthier que tiene una distancia estimada de seis kilómetros. Donde uno sería a la altura del centro comercial denominado Walmart Las Torres y el segundo en las inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo, cercana a la calle Sorgo donde se ha registrado varios atropellamientos, señaló.

Se sabe, agregó la diputada, que los proyectos de infraestructura urbana deben tener la máxima utilidad posible, por ello la ubicación exacta de puentes peatonales en la avenida Las Torres se debe hacer con rigor técnico y los requerimientos específicos deberá determinarlos el Gobierno Municipal atendiendo los principios de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua.

La cual exige en cuanto a jerarquía de la movilidad, que se dé a peatones un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, de personas con discapacidad y movilidad limitada. También a ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados.

Por último, en su explicación la diputada juarense enfatizó que la actualidad exige dar prioridad a peatones, mientras que a vehículos particulares se les debe incentivar a menor escala.