Por www.HBMNoticias.com

El sistema hídrico nacional requiere, al menos, 350 mil millones de pesos si realmente queremos devolverle al agua su carácter de bien público y garantizar su acceso como un derecho para todas y todos. “Hoy, lamentablemente, seguimos quedándole a deber al agua, y con ello a las y los mexicanos”, subrayó el senador Mario Vázquez.

El legislador explicó que, para el Presupuesto de Egresos 2026, se contempla un ajuste negativo del 1.2%, reduciendo los recursos de 37 mil a 36 mil millones de pesos. “Es claramente insuficiente frente a los retos que enfrentamos. Por esta razón, hemos hecho un exhorto urgente a la Cámara de Diputados para reconsiderar el presupuesto destinado al agua, en particular al fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, explicó.

Recordó que organismos internacionales recomiendan que los países inviertan al menos el 1% de su PIB en infraestructura hídrica. México, dijo, está aún lejos de alcanzar ese estándar.

Asimismo, Mario Vázquez hizo referencia a las declaraciones del Consejo Consultivo del Agua, que también estima que se requieren inversiones por 350 mil millones de pesos para atender de forma integral los desafíos del sector, una cifra muy por encima de lo que actualmente se contempla.

Entre los puntos clave del llamado, destacó la necesidad de dar certeza jurídica a los tenedores legítimos de títulos de concesión, especialmente a los pequeños productores que hoy enfrentan restricciones para transferir sus derechos de agua, lo que compromete su capacidad productiva. “Urge ordenar el tema del agua y brindar certeza jurídica a quienes la usan legalmente, así como sancionar y prevenir el ‘huachicoleo del agua’”, puntualizó.

Advirtió que, sin una distribución más equitativa del recurso hídrico y del presupuesto, se seguirá afectando directamente la producción de alimentos y, con ello, la seguridad alimentaria del país.

“Sin alimentos no hay futuro”, expresó, al tiempo que subrayó que el agua debe priorizarse para consumo humano, pero también garantizar el desarrollo de la actividad agrícola.

Vázquez señaló que el gobierno federal administra el 80% del presupuesto nacional, mientras estados y municipios solo acceden a 14 centavos por cada peso, lo que limita su capacidad de respuesta ante crisis como las sequías.

Como ejemplo de esta desigualdad, mencionó el caso de Chihuahua, estado que asume responsabilidades internacionales como el cumplimiento del Tratado de 1944 con Estados Unidos sobre el pago de agua, sin recibir un respaldo proporcional ni fondos de contingencia cuando no hay condiciones para sembrar. “Esto refleja una falta de justicia presupuestal y de coordinación federal”, comentó.

El exhorto también advierte sobre la falta de inversión en tecnologías para el uso eficiente del agua y la urgencia de recuperar ecosistemas como los bosques, fundamentales para el ciclo hidrológico, pero cada vez más deteriorados.

El senador por Chihuahua hizo un llamado a construir una nueva gobernanza del agua, basada en la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, productores, ciudadanía y academia. “Necesitamos un gobierno legítimo, que escuche, diagnostique y proponga soluciones junto con la sociedad. Eso es gobernanza, y eso es lo que exigimos en el tema del agua”, concluyó.

Cabe señalar que el exhorto fue presentado por la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y busca que la Cámara de Diputados reconsidere y aumente el presupuesto asignado a Conagua, reconociendo que, aunque existen otras áreas prioritarias como salud y educación, el agua es hoy el tema central para el futuro del país.