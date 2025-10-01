Inicio » Nepal elige a su nueva diosa viviente: Arya Tara Shakya, de apenas dos años
Nepal elige a su nueva diosa viviente: Arya Tara Shakya, de apenas dos años

by Guayo Cab
Katmandú, Nepal.– Arya Tara Shakya, de dos años, fue elegida este martes como la nueva kumari de Nepal, la diosa viviente venerada por hindúes y budistas. La designación marca el inicio de su reclusión ceremonial, tradición que permanecerá vigente hasta que la niña llegue a la pubertad.

En un acto multitudinario, Arya Tara fue trasladada en un palanquín desde su casa hasta el palacio Kumari Ghar, en el corazón de la capital, mientras cientos de personas acompañaban la procesión. Durante el trayecto, sus pies no podían tocar el suelo, una de las reglas que marcan su papel divino.

La pequeña sustituye a Trishna Shakya, quien dejó el título a los 12 años para volver a la vida ordinaria. Según la tradición Newar, la kumari es considerada la reencarnación de la diosa Taleju hasta su primera menstruación.

En adelante, Arya Tara vivirá recluida en el palacio de Katmandú, con salidas limitadas para festividades religiosas. Se trata de una figura espiritual con siglos de historia, pero también convertida en atractivo turístico.

Las niñas elegidas deben tener entre dos y cuatro años, pertenecer a la comunidad Shakya, poseer una carta astrológica favorable y cumplir con 32 “perfecciones” físicas. Aunque apartadas del mundo exterior, las kumari reciben educación dentro del recinto y mantienen contacto con sus padres a diario.

