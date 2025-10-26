Luego de que la alcaldesa Samantha Smith advirtiera que el cantante Santa Fe Klan no tiene permiso oficial para realizar un baile en su barrio, el rapero sostuvo que el evento se llevará a cabo, pues ni a su madre le pide permiso.

En un mensaje en redes sociales desafió a la presidenta municipal y además expuso fallas en los servicios públicos municipales.

“Ni a mi mamá le pido permiso pa hacer los bailes en el barrio, ya mero que le voy a pedir chance a la doña esta, también hay muchas quejas de que el hospital no sirve de que en las comunidades no hay luz ni agua, los niños del barrio tienen hambre y no hay trabajo, esas llamadas son las que debe atender. Usted a lo suyo doña, si no hace algo usted por Guanajuato lo voy hacer yo. Cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero, tiendas, hoteles, taxis, comerciantes, policías, etc”, posteó.

El rapero convidó a sus seguidores para que acudan a la celebración en honor de San Judas Tadeo, aunque no tenía permiso para realizar un concierto en Guanajuato.

“El 28 de octubre voy a hacer un baile por la fiesta de San Juditas aquí en mi barrio, entrada gratis”.

En un mensaje en redes pide a la gente que lleve un donativo en especie para las personas que más necesitan.

“¡El 28 de octubre voy a hacer un baile por la fiesta de san juditas aquí en mi barrio entrada gratis nomas tírenme paro de traer un apoyo para la gente necesitada, medicina, ropa, juguetes, despensa o cualquier apoyo que puedan traer!”.

Antes, la presidenta municipal aseveró que Santa Fe Klan deberá tramitar el permiso ante la autoridad municipal y en caso de no atenderlo se hará acreedor a sanciones.

La posición de Samantha Smith se derivó de las quejas de vecinos del cantante.

