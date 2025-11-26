Ciudad Juárez.— Desde la tarde del miércoles, miles de familias juarenses emprendieron el cruce hacia El Paso, Texas, para celebrar el Día de Gracia y aprovechar las ofertas del Black Friday, lo que provocó una saturación inusual en los puentes internacionales. Aun con los bloqueos encabezados por campesinos y transportistas, las filas de vehículos se extendieron por varias cuadras, especialmente en los cruces Paso del Norte, Zaragoza y Puente Libre.

La festividad estadounidense, ampliamente adoptada por familias juarenses que tienen parientes en El Paso o que simplemente desean aprovechar el feriado, generó un flujo continuo desde tempranas horas. A diferencia de días previos, cuando los bloqueos mantenían a transportistas varados durante horas, este miércoles los manifestantes permitieron el paso regular a vehículos particulares, lo que permitió que miles de fronterizos cruzaran sin restricciones mayores.

Los manifestantes aclararon que su protesta continúa enfocada únicamente en cerrar el paso a unidades de carga, como parte de su presión por mejores condiciones para el sector agrícola y transportista. Esta situación generó un escenario peculiar: mientras largas filas de tráileres permanecían detenidas, los autos particulares avanzaban lentamente rumbo a territorio estadounidense.

Autoridades locales señalaron que las filas alcanzaron tiempos de espera superiores a una hora en algunos momentos del día, algo común durante la semana de Thanksgiving, pero acentuado este año por la presencia de los bloqueos. Aun así, la afluencia no disminuyó y muchos juarenses decidieron “anticiparse” cruzando desde el miércoles para evitar la saturación extrema prevista para el jueves y viernes.

En centros comerciales de El Paso, como Cielo Vista Mall y The Outlet Shoppes, ya se reportaban estacionamientos llenos desde la noche del miércoles, con visitantes de ambos lados de la frontera listos para aprovechar las ofertas del Black Friday, una tradición que cada año atrae a miles de familias mexicanas.

A pesar de la congestión vehicular, las autoridades no reportaron incidentes serios más allá del tráfico pesado. Se espera que la saturación continúe durante todo el fin de semana, especialmente el viernes, considerado uno de los días de mayor actividad comercial en la frontera.