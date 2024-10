Niega Fernández Noroña que “supremacía constitucional” sea autoritaria; tomarán en cuenta propuestas de la oposición

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña rechazó que la iniciativa de reforma de “supremacía constitucional” que impulsa Morena sea autoritaria, como denunció la oposición.

En entrevista, el legislador negó que la propuesta, suscrita por él y otros legisladores morenistas, vulnere los derechos humanos y ofreció corregir en comisiones lo que pueda interpretarse como violatorio a las garantías individuales.

“Invitaría a la oposición a que, si hay cosas ahí que tengan que mejorarse, que tengan que modificarse, lo planteen en las comisiones. Nosotros estaremos en disposición si hay razón, si de verdad hay algún punto donde existiera alguna posibilidad de una interpretación autoritaria, pues eso no es nuestra intención, no es nuestro objetivo bajo ningún motivo”, aseguró.

El presidente del Senado explicó que esta nueva iniciativa es una reacción a la actuación ilegal de la jueza Nancy Juárez, porque “cuando una persona juzgadora emite sentencias violando todo el marco legal, bueno, pues dices, oye, pues tienes que seguir fortaleciendo entonces el marco legal para que no quede lugar a dudas. Ninguna de estas iniciativas estaría siendo presentada si el Poder Judicial estuviera siendo respetuoso del marco legal vigente”.

Fernández Noroña hizo un llamado a superar la tensión y a la espiral de confrontación entre poderes.

“Yo insisto que esta tensión que existe no ayuda, ya debemos superarla. Y creo que, de verdad lo percibo así, que el Poder Judicial se ha excedido, se ha excedido con mucho», dijo.

“Yo creo que hay que parar esta espiral, pero si el Poder Judicial sigue en la lógica en que está, pues es muy difícil que no haya una respuesta de parte de nuestro movimiento”, sentenció.

Finalmente, negó que la iniciativa presentada este martes plantee una aplicación retroactiva de la ley. “No es que actualmente el Poder Judicial tenga en el marco constitucional las atribuciones que se está arrogando, no las tiene, y por lo tanto no hay una aplicación retroactiva porque no le estamos conculcando un derecho existente, ni estamos echando atrás un sustento constitucional que tuviese el Poder Judicial, no lo tiene”.

ElUniversal