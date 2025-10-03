Jiangsu, China.– Una mujer vivió un insólito momento cuando su hijo, jugando mientras ella limpiaba el baño, le colocó un candado de bicicleta en el cuello y cambió la combinación. Aunque al inicio la madre lo tomó con humor, al no poder liberarse entró en pánico y acudió a la comisaría local.

Los policías intentaron abrir el candado sin éxito, por lo que solicitaron apoyo de los bomberos. Tras varios intentos, lograron cortar el seguro con alicates y proteger la zona con una toalla, permitiendo que la mujer respirara aliviada.

Los bomberos recomendaron a la madre prestar mayor atención a la educación de su hijo. Ella respondió que ya lo había reprendido y que el niño se encontraba en casa durmiendo.