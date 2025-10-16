La Fiscalía General del Estado emitió esta tarde un comunicado de prensa, en la que informa la no aceptación a la recomendación número 18/2025, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con respecto a la queja presentada por el ex gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio D. J.

Al respecto, se emitió el oficio FGE-18S.1/1/2252/2025, en el que se explica que la no aceptación se da en virtud a que hasta el momento no se muestran argumentos firmes que indiquen una vulneración de los Derechos Humanos del quejoso por parte del personal de esta institución, respondió la FGE.

Es importante enfatizar -agregó la dependencia-, que desde que se modificó la medida cautelar del quejoso, la Fiscalía General del Estado no cuenta con facultades para realizar labores de supervisión, y que en esta etapa del proceso éstas corresponden únicamente al Instituto de Servicios Previos al Juicio, por lo que la institución rechaza cualquier señalamiento sobre procedimientos indebidos.

La Fiscalía General del Estado, hizo patente su compromiso con una procuración de justicia en total apego a la legalidad del Sistema de Justicia Penal, así como los más altos estándares de protección a los Derechos Humanos dentro de las investigaciones ministeriales, finalizó el comunicado.