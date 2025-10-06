Inicio » “No eras como en Facebook”: pelea por fotos con IA termina en agresión con tacones
“No eras como en Facebook”: pelea por fotos con IA termina en agresión con tacones

by Guayo Cab
Ciudad Juárez.– Policías municipales atendieron una inusual emergencia este fin de semana, luego de que un hombre fuera agredido con los tacones de su cita durante un encuentro en una plaza comercial. El motivo del conflicto fue un reclamo por las diferencias entre las fotos que la mujer compartía en redes sociales y su apariencia física real.

De acuerdo con el testimonio del afectado, ambos se conocieron a través de Facebook y acordaron verse en un centro comercial para convivir y comer. Sin embargo, al encontrarse, el hombre notó que la mujer lucía distinta a las imágenes que había visto en línea.

“Yo fui muy emocionado y me llevé una decepción”, declaró a los policías que acudieron al lugar. Tras expresar su inconformidad, la mujer reaccionó violentamente y lo golpeó en el rostro con sus tacones.

El hombre fue trasladado a la Cruz Roja, donde se le atendió por una lesión leve en el ojo.

Según medios locales, la agresora admitió haber utilizado la herramienta de inteligencia artificial Gemini para “retocar sus fotos y dar una mejor impresión”. Aunque no se reportó detención, el incidente fue documentado como una agresión menor.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la mujer sin alteraciones digitales, lo que reavivó el debate sobre el uso de IA en las redes sociales para modificar la apariencia.

