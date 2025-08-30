El senador republicano Ted Cruz defendió la propuesta del presidente Donald Trump de permitir el ingreso de tropas estadounidenses a México para apoyar en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia en la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró que “no se trata de un proyecto de invasión”.

Según Cruz, la medida busca “trabajar de la mano con México” y comparó la estrategia con el Plan Colombia y la experiencia de El Salvador frente a pandillas. Afirmó que los cárteles son una amenaza tanto para México como para Estados Unidos.

El senador criticó a la administración de Joe Biden, a la que responsabilizó del repunte migratorio y del fortalecimiento de los cárteles a través del tráfico de personas.

Las declaraciones ocurren después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara la propuesta de Trump, asegurando que “no habrá invasión” y que la seguridad del país es asunto exclusivo de México.

Cruz también aprovechó para advertir sobre la influencia de China en el Canal de Panamá, al que calificó como estratégico para la seguridad y la economía de Estados Unidos.

El legislador texano subrayó que Washington está dispuesto a “ser socio” de México en una lucha conjunta contra los grupos criminales transnacionales.