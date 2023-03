La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), a través del subsecretario Jorge Chánez informó que no se presentó un colapso en la construcción de la Estación Catedral; explicó que al momento que se le aplicaba el relleno con concreto fluido entre los pilares y un muro aparente (no estructural), se formó una grieta la cual no representa un riesgo para la construcción ni para los trabajadores.

Resaltó que no hay ningún trabajador herido, y que la grieta, al ser en un muro no estructural, no afecta la construcción.

Las reparaciones y correcciones correrán por cargo y cuenta de la empresa constructora y a satisfacción total de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como lo estipula el proyecto, con la intención de asegurar con ello la calidad de la obra y dichos trabajos no deberán afectar el proceso de avance de la construcción.

Actualmente la SCOP y la empresa continúan con la verificación de la grieta, para que en breve se comience con las acciones adecuadas para su reparación, descartando afectaciones futuras.