—El arranque dividido de Sheinbaum y las cuentas por saldar

Apenas va el primer año de Claudia Sheinbaum y, agárrense, porque las encuestas ya pintan un panorama que ni para presumir en la mañanera ni para salir corriendo a esconderse.

Según el sondeo de RUBRUM —sí, sólo es una casa encuestadora, pero de algo hay que agarrarse— la raza anda muy dividida.

El 42.9% de los encuestados le da a la presidenta un “excelente” (lo que no está nada mal), pero si sumamos los “malo”, “regular” y el “mejor ni opino”, nos damos cuenta de que esa aprobación cojea.

Y eso de que ni el bono de las becas, tan cacareadas desde campaña, ayuda a levantar el ánimo, está de pensarse. Pero ojo: ni uno solo de los rubros evaluados por arriba del 50%. ¡Ni en política exterior, que es donde mejor sale parada!

Y hablando de equipos, el gabinete anda igual de parchado. Un 38.9% cree que es “excelente”, pero el 30.6% lo ve “malo”. ¿Y el resto? Entre el “bueno”, el “regular” y los que ni fu ni fa. Nada para echar las campanas al vuelo, pues.

Donde más le aprieta el zapato a la 4T recargada es en economía y empleo. Sólo el 42.6% se aventó a decir que la cosa va “excelente”, pero un 27.9% ya está levantando la ceja y diciendo que la cosa va “mala”. Si sumamos la inflación, el salario mínimo y la falta de oportunidades, los focos rojos no están de adorno.

En seguridad, la educación y la corrupción, la historia tampoco mejora mucho. Entre los que siguen esperando que la Guardia Nacional se ponga las pilas, los maestros que piden más recursos y los que ya perdieron la fe en que algún día la corrupción termine, los números bailan entre la esperanza y el desencanto. En corrupción, por ejemplo, la división es casi a la mitad: 37.1% “excelente” y 36.3% “malo”.

La buena, dicen, está en política exterior. ¡Casi la mitad ve la gestión de Sheinbaum con buenos ojos! Pero ¿cuántos de esos encuestados sienten que la buena relación con el extranjero les pone comida en la mesa?

Al final del día, lo que nos deja este arranque es claro: no hay cheques en blanco y la paciencia ciudadana ya no es la de otros sexenios. Con un país partido casi en dos, la presidenta y su gabinete tienen la cancha cuesta arriba y el reloj corriendo. Si no sacan las mejores cartas pronto, el “excelente” podría volverse “regular” o de plano “malo”.