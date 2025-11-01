A partir de mañana domingo 2 de noviembre de 2025, los habitantes de Ciudad Juárez deberán atrasar una hora sus relojes para dar inicio al horario de invierno. Este ajuste forma parte de la normativa vigente en las zonas fronterizas del norte de México, donde el cambio estacional sigue siendo obligatorio, a diferencia del resto del país.

Con esta modificación, Ciudad Juárez tendrá una hora menos que la Ciudad de México y Chihuahua capital, lo que permitirá que la región mantenga su sincronización con ciudades vecinas de Estados Unidos, como El Paso, Texas.

Aunque el Congreso de la Unión eliminó el cambio de horario en 2022, las ciudades fronterizas mantienen esta práctica por razones económicas y logísticas. La medida permite que los horarios comerciales, escolares y laborales coincidan con los de las localidades estadounidenses más cercanas, evitando confusiones y afectaciones en las operaciones transfronterizas.

Municipios que aún aplican el cambio de horario:

Ciudad Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Janos

Ojinaga

Coyame del Sotol

Estos municipios ajustan sus relojes dos veces al año: una al iniciar la primavera y otra al comienzo del invierno.

El horario de invierno traerá consigo un amanecer y un atardecer más temprano. En la práctica, esto significa más luz natural por la mañana y menos horas de sol por la tarde.