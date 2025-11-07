“El Gobierno del Estado no ha solicitado formalmente la declaratoria de emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil” señaló la diputada de morena Elizabeth Guzmán, ante un punto de acuerdo presentado por la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, del PAN, relativo a exhortar al Gobierno Federal para incluir a los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes como zonas afectadas por las recientes lluvias.

Ante ello Guzmán fijó un voto razonado expresando su solidaridad con las familias afectadas y reconoció “la fortaleza y la solidaridad del pueblo chihuahuense, que sin esperar a nadie se organiza, limpia, rescata y reconstruye”. Sin embargo, la legisladora subrayó la necesidad de actuar con verdad, legalidad y responsabilidad institucional, al señalar que el exhorto propuesto por la bancada panista “contiene un error de procedimiento que no puede pasarse por alto”, ya que el Gobierno del Estado no ha solicitado formalmente la declaratoria de emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, requisito indispensable para que la Federación pueda intervenir con apoyos extraordinarios.

“No se trata de burocracia, se trata de legalidad y eficacia institucional” explicó que al omitir lo que marca la ley, se corre el riesgo de generar falsas expectativas hacia la ciudadanía, haciéndole creer que la Federación no actúa, “cuando en realidad el procedimiento ni siquiera se ha iniciado por parte del Gobierno del Estado”, afirmó Guzmán.

La diputada recordó que la Delegada de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, precisó que la Secretaría de Bienestar no ha levantado un padrón de personas afectadas porque el Gobierno Estatal no emitió la solicitud oficialcorrespondiente. Añadió que los programas de emergencia social o natural solo pueden activarse tras esa petición formal.

“La Federación está lista para actuar, pero conforme a la ley. La ley no se interpone en la solidaridad: la garantiza. Los recursos federales no se administran con discursos, sino con procedimientos que aseguran que lleguen a quienes realmente los necesitan”, enfatizó.

Guzmán cuestionó la falta de presencia y acción del Gobierno del Estado en las zonas afectadas, y llamó a la Gobernadora a ejercer su responsabilidad de coordinación. “Antes de pedirle a la Federación que actúe, hay que preguntarle al Gobierno del Estado: ¿Ya presentó la solicitud formal? ¿Ha acudido personalmente la Gobernadora a las zonas afectadas? Lo que hemos visto, lamentablemente, son declaraciones a la distancia, sin presencia efectiva en el territorio. Y eso no es coordinación, es omisión.”

La legisladora morenista respaldó el trabajo de la Secretaría de Bienestar, encabezada por la Arq. Ariadna Montiel, y recordó que los apoyos federales se entregan de manera directa, transparente y sin intermediarios, como instruye la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, Guzmán fue contundente al referirse al extinto FONDEN: “No se extraña la ayuda, se extraña el negocio. El FONDEN fue un instrumento corrupto y discrecional. Hoy los apoyos llegan directo al pueblo, sin corrupción ni demoras.”

En ese sentido, la diputada presentó una moción de procedimiento para redirigir el exhorto de manera correcta y eficaz, para que “que este Congreso del Estado exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que informen a esta Soberanía si se ha solicitado la Declaratoria de Emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, derivado de las lluvias registradas en los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, conforme a la Ley General y la Ley Estatal de Protección Civil”.

Finalmente, Guzmán concluyó con un llamado a la unidad y la corresponsabilidad entre niveles de gobierno: “En los momentos difíciles no se necesita protagonismo, se necesita coordinación. El pueblo no pide discursos, pide resultados. Y quienes representamos su voz seguiremos defendiendo con firmeza la verdad, la ley y la justicia social.”