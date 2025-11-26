Tras las declaraciones del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en las que envía una alerta sobre el supuesto aumento exagerado a la tarifa del agua para el próximo año, el Director Ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez, aclaró que ¨no cuenta con la facultad de votar¨, y la votación y autorización la realizó el Consejo de Administración de la J+.

Ante ello y a través de su cuenta de Facebook, el director de la J +, publicó:

𝐍𝐎 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐆𝐔𝐀𝐋𝐄𝐒.

El león cree que todos somos de su misma condición. Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, no te confundas, no somos iguales.

Mientras en tu gobierno los moches y corruptelas van a parar a bolsillos personales, en la J+ lo que ingresa se regresa en obras para la gente.

Y aprovecharé para explicartelo a ti y a los ciudadanos. El incremento de la tarifa al agua fue una decisión consensada y votada por el Consejo de Administración de la J+, el cual, está conformado por integrantes de la sociedad civil, cámaras empresariales, académicos y colegios de profesionistas. En mi carácter de Director Ejecutivo, no tengo la facultad de VOTAR, porque así lo establece la Ley de Aguas del Estado de Chihuahua.

Después de la inseguridad y los baches que no has atendido por cierto como alcalde, el agua es uno de los problemas principales de esta ciudad.

Mi responsabilidad es resolverlo y garantizar el servicio diario para las familias juarenses. Prefiero hablar con la verdad y dar la cara, antes que recurrir al populismo y engañar a quienes merecen soluciones, no discursos.

Y quiero ser enfático, en la J+ le regresamos el dinero a los juarenses con obras, no lo desviamos mediante corruptelas ni lo usamos para regalar el patrimonio de los juarenses a otros municipios.

Antes las tarifas de agua no subían porque el Gobierno Federal, a través de la Conagua enviaba dinero a Juárez. Hoy, NO mandan absolutamente nada para las obras que le urgen a esta ciudad y todo se hace con recurso propio.

Cada peso que ingresa a la Junta de Agua y Saneamiento se regresa directamente a los juarenses en obras. Gracias a ello, 30 mil familias tuvieron agua en su casa por ¡primera vez! este año.

Por eso le repito: no somos iguales