“No voy a traicionar nunca al pueblo de México”: Sheinbaum

En su cuenta personal de X (Twitter), la presidenta electa Claudia Sheinbaum compartió una entrevista pública sobre su nueva etapa política y el legado de la Cuarta Transformación, unos días antes de su toma de protesta como la primera presidenta en la historia de la República Mexicana.

Principalmente, Sheinbuam habló del movimiento, la Cuarta Transformación, y de la figura histórica de Andes Manuel López Obrador. Su relación con el presidente fue clave importante dentro de su vida personal y una importante influencia con un gran legado político. “En un momento difícil de mi vida, me agarró y me dijo: Tú no puedes dejar de ser quien eres”, confesó en la entrevista.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que no recibió órdenes del presidente en su periodo como Jefa de Gobierno. Además, señaló que ahora posee una responsabilidad frente al pueblo de México y, como mujer y madre, también estará con su familia. Realizó un hincapié en el papel contemporáneo de las mujeres para el crecimiento del país.

Publimetro