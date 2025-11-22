Inicio » Nombran a Anna Elizabeth Chávez como rectora de la UT de Parral
Chihuahua

Nombran a Anna Elizabeth Chávez como rectora de la UT de Parral

Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se designó a Anna Elizabeth Chávez Mata como rectora de la Universidad Tecnológica de Parral (UT Parral).

El acto protocolario estuvo a cargo del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien hizo entrega del nombramiento.

Chávez Mata comentó que este acto consolida la continuidad de un proyecto académico que prioriza la calidad educativa, el fortalecimiento de la comunidad universitaria y la expansión de oportunidades para la juventud de Parral y su región.

Agradeció a la titular del Ejecutivo por la confianza depositada en la conducción de la UTP, así como por el respaldo permanente a las acciones orientadas al desarrollo formativo, científico y humano de las y los estudiantes.

Asimismo, destacó el compromiso del personal docente, administrativo y directivo, cuya colaboración ha sido clave para avanzar hacia una UT de Parral más sólida, incluyente y orientada al servicio social y al crecimiento regional.

