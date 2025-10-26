Inicio » “Nos dio pose, extinción y cátedra”: adolescente deslumbra en simulacro de incendio
“Nos dio pose, extinción y cátedra”: adolescente deslumbra en simulacro de incendio

Un video viral muestra a una joven participando con gran seguridad en un simulacro de incendio junto a personal de Bomberos, robándose toda la atención por su actitud decidida y carismática.

En la grabación, difundida en TikTok por la cuenta @anohrismo_da_DIVA, la adolescente sigue correctamente el protocolo para usar un extintor: retira el seguro, apunta a la base del fuego y acciona el gatillo sin titubear. Pero lo que más destacó fue su cierre triunfal: un disparo final al aire y una caminata segura que desató aplausos y carcajadas entre los presentes.

El simulacro formó parte de una jornada de capacitación sobre seguridad y manejo de emergencias. Aunque el propósito era enseñar a los jóvenes cómo reaccionar ante un incendio, la espontaneidad de la participante convirtió el ejercicio en un momento viral.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar:
“Ella jura que la rompió”, “Hasta el bombero se quedó sin palabras”, “Nos dio pose, nos dio extinción, nos dio cátedra”.
Para muchos usuarios, la joven encarnó el espíritu de confianza y liderazgo que buscan promover estos programas de prevención.

