Personas que buscan empleo en maquiladoras de Ciudad Juárez denunciaron haber sido humilladas durante los procesos de contratación por parte del personal de reclutamiento y de los médicos encargados de los exámenes de ingreso.



Una afectada, que pidió el anonimato por temor a represalias, relató que los aspirantes son citados en grupo y que, de decenas de personas, apenas cinco o diez logran quedarse con el empleo.



“Los empleados y hasta los médicos son muy déspotas. Buscan cualquier pretexto para desacreditarte y no darte trabajo”, expresó la mujer.



Agregó que en algunas empresas hacen que los solicitantes completen todo el trámite y luego les piden regresar en 30 días, “a ver si con suerte ya hay vacantes”.



De acuerdo con su testimonio, la espera es larga y agotadora: “Uno se forma desde las cuatro de la mañana y te resuelven hasta las dos de la tarde. En la mayoría de los casos no te dan chamba. Todo el día esperando y ni siquiera te ofrecen algo para calmar el hambre. Llegamos débiles al examen médico y por eso muchos no lo pasamos”.



La ciudadana lamentó que, pese a ese trato, cuando hay escasez de personal las maquiladoras “andan ofreciendo bonos de contratación y beneficios”, pero muchas personas se niegan a regresar.



“La gente no olvida cómo nos trataron cuando fuimos a pedir trabajo”, concluyó.

