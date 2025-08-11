Este domingo autoridades municipales atendieron denuncias ciudadanas sobre jardines de eventos que operaban sin cumplir con la normativa en los fraccionamientos María Isabel y Cantares.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología, encabezaron el operativo en coordinación con Protección Civil y Seguridad Vial.

En ambos lugares, las dependencias verificaron la situación y solicitaron a los responsables los permisos correspondientes para la operación, venta de alcohol y uso de juegos pirotécnicos.

Al no contar con la documentación requerida, los encargados fueron notificados para que en los próximos días se presenten en las oficinas correspondientes y regularicen su situación.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que estos operativos se realizan semanalmente con el objetivo de mantener el orden en la ciudad, sumando hasta el momento más de 50 intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas.

Agregó que en días recientes se llevó a cabo un operativo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enfocado en diversos yonkes y deponchadoras que invadían la vía pública, y destacó que continuarán trabajando de manera conjunta para garantizar el respeto a la normatividad.

Asimismo, invitó a los propietarios de este tipo de negocios a regularizar sus operaciones ante el Municipio, con el objetivo de ofrecer a sus clientes instalaciones seguras y no afectar los derechos de los juarenses.