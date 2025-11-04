Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acudieron al Centro de Readaptación Social número 1, en donde notificaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, privación de la libertad y contra la salud, giradas en contra de Jesús Omar C. G., Noé A. D., y Martín G. G.

Uno de los mandatos judiciales girados por un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, en contra de Jesús Omar C. G., de 35 años de edad, alias “La Changa”, “El Comandante” o “El 84”, es por el delito de desaparición cometida por particulares en perjuicio de la víctima Ángel M. M.

Otra orden de aprehensión, es por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de las víctimas identificadas como: Javier Osvaldo S. Q., Adán Q. H., Armando G. P., Alan Lawrence B. J., Fredy Q. P., Carlos C. R., Brayan Gonzalo V. R., Hipólito H. D., y Daniel Eduardo M. C., en hechos registrados el 07 de septiembre del 2021, en la calle 9na entre Nayarit y Jalisco de colonia Periodistas, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Una tercera orden de aprehensión, notificada a Noé A. D., de 31 años de edad, alias “El 210” o “El Grande”, por el delito de homicidio calificado.

Finalmente, una cuarta orden de aprehensión emitida por un Juez del Distrito Benito Juárez, fue notificada a Martín G. G., de 55 años de edad, por delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.