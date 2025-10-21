La diputada local de morena, María Antonieta Pérez Reyes acudió este lunes a la delegación de CONDUSEF en la capital para estar presente en la audiencia de conciliación donde se logro obligar a la compañía de seguros Quálitas para que pague por daño total del vehículo de un chofer de plataforma quien llevaba un año y medio sin encontrarlo.

Para dar contexto, la legisladora, recordó el lamentable caso de dicho chofer de Ciudad Juárez, quien a pesar de estar debidamente asegurado por la empresa de Seguros Quálitas, llevaba 16 meses después de un siniestro, sin saber dónde estaba su vehículo, y en qué condiciones se encontraba y sin que el ajustador le devolviera las llamadas.

Explicó que fue hasta que ella como diputada llevó el tema al Congreso del Estado, y lo reporta a CONDUSEF que la aseguradora Quálitas se comunicó con el afectado.

“En representación de él vengo saliendo de CONDUSEF en la capital, vine a atender la audiencia de conciliación en donde CONDUSEF logro obligar a la compañía Quálitas a que ya llevé a cabo el pago por daño total a este chofer de plataforma”, fueron las palabras de María Antonieta Pérez.

Ante esto la legisladora morenista enfatizó que en caso de algún ciudadano tenga algún problema con una compañía de seguros o que los traigan con sus vehículos extraviados o sin entregar, tienen hasta dos años para interponer su denuncia en CONDUSEF.

Finalmente hizo hincapié en que pueden buscarla para obtener asesoría sobre como llevar el proceso para que las aseguradoras paguen los daños o indemnización de los vehículos, y con ello evitar las practicas abusivas y negligencias en el servicio, así como la impunidad a la que están acostumbradas este tipo de empresas.