Lunes 3 de Noviembre del 2025

Personal de la Coordinación de Atención Ciudadana, entregó ramos de cempasúchil a las personas que este fin de semana acudieron a los diversos panteones municipales de la ciudad.



La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza, informó que durante el sábado y domingo estuvieron en los camposantos Colinas de Juárez, Chaveña y San Rafael, en donde entregaron las flores a las personas para que los colocaran en las tumbas de sus difuntos.



Además, comentó que también se les estuvo obsequiando a los asistentes café y pan de dulce.



“Se dio el apoyo a las familias que no tenían el recurso para comprar las flores”, añadió Mendoza Mendoza.