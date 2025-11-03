Inicio » Obsequió Atención Ciudadana flores a visitantes a panteones 
Obsequió Atención Ciudadana flores a visitantes a panteones 

Lunes 3 de Noviembre del 2025

Personal de la Coordinación de Atención Ciudadana, entregó ramos de cempasúchil a las personas que este fin de semana acudieron a los diversos panteones municipales de la ciudad.

La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza, informó que durante el sábado y domingo estuvieron en los camposantos Colinas de Juárez, Chaveña y San Rafael, en donde entregaron las flores a las personas para que los colocaran en las tumbas de sus difuntos.

Además, comentó que también se les estuvo obsequiando a los asistentes café y pan de dulce. 

“Se dio el apoyo a las familias que no tenían el recurso para comprar las flores”, añadió Mendoza Mendoza.

