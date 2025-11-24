Isaac Emanuel Rodríguez Ibarra, estudiante del Plantel 25 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), ganó medalla de plata en la 39ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), celebrada en Oaxtepec, Morelos.

El alumno ha mantenido una trayectoria sobresaliente a nivel nacional e internacional, y se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más prometedores en el área.

Entre sus logros más recientes se encuentran la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas Centroamericana y del Caribe (septiembre de 2024), y la plata en la 38ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, fase nacional (noviembre de 2024).

Este resultado es reflejo de la dedicación de Isaac Manuel, así como del trabajo de las y los docentes que han acompañado su preparación.

La 39ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas reunió a 138 estudiantes participantes de todo el país.

La delegación chihuahuense estuvo bajo el entrenamiento de la delegada de la selección estatal, Mariana Sofía Rodríguez Ibarra, egresada del Plantel 22 de Ojinaga y ganadora de tres medallas de oro en olimpiadas nacionales de matemáticas.

Además de la coordinadora estatal, Eunice Delgado, cuyo trabajo fue fundamental para los resultados obtenidos.