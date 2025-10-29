La estudiante de doctorado de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Pamela Hernández Delgado, fue galardonada con el primer lugar en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias durante el 11º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua, realizado los días 23 y 24 de octubre de 2025 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En su participación, Hernández Delgado presentó el trabajo titulado “Características relacionadas con termorregulación en el ganado Criollo Rarámuri, Angus×Criollo y Hereford×Angus”, investigación que forma parte de los avances de su disertación doctoral. Este proyecto se desarrolla bajo la dirección académica del Dr. José Alfredo Martínez Quintana, docente-investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología.

El Encuentro de Jóvenes Investigadores, es un espacio que impulsa la divulgación científica y reconoce la excelencia académica de estudiantes de posgrado y licenciatura del estado, promoviendo el intercambio de ideas y la colaboración entre instituciones de educación superior y centros de investigación.

Este reconocimiento refleja el compromiso de la UACH con la formación de investigadores de alto nivel, capaces de generar conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sustentable del sector agropecuario y al fortalecimiento de la ciencia en Chihuahua.