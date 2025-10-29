Inicio » Obtiene estudiante de la UACH primer lugar en encuentro desarrollado en la UACJ
Obtiene estudiante de la UACH primer lugar en encuentro desarrollado en la UACJ

La estudiante de doctorado de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Pamela Hernández Delgado, fue galardonada con el primer lugar en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias durante el 11º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua, realizado los días 23 y 24 de octubre de 2025 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En su participación, Hernández Delgado presentó el trabajo titulado “Características relacionadas con termorregulación en el ganado Criollo Rarámuri, Angus×Criollo y Hereford×Angus”, investigación que forma parte de los avances de su disertación doctoral. Este proyecto se desarrolla bajo la dirección académica del Dr. José Alfredo Martínez Quintana, docente-investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología.

El Encuentro de Jóvenes Investigadores, es un espacio que impulsa la divulgación científica y reconoce la excelencia académica de estudiantes de posgrado y licenciatura del estado, promoviendo el intercambio de ideas y la colaboración entre instituciones de educación superior y centros de investigación.

Este reconocimiento refleja el compromiso de la UACH con la formación de investigadores de alto nivel, capaces de generar conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sustentable del sector agropecuario y al fortalecimiento de la ciencia en Chihuahua.

