Ciudad Juárez. – Emiliano Talavera Núñez, logró medalla de oro en el Quinto Abierto Mexicano de Taekwondo que, recientemente se llevó a efecto en Tampico, Tamaulipas, en donde destacó por encima de 48 competidores en la categoría -30 Kilogramos, y para competidores de 10 y 11 años.

Este logro, da el derecho al menor de representar a México en el Campeonato Mundial Infantil, a celebrarse en Boyacá, Colombia, del 6 al 8 de octubre próximo.

Con 5 años en el Dojang, este pequeño, nacido en el 2014, y alumno del sexto grado, también ha cosechado triunfos a nivel internacional en defensa de Ciudad Juárez, de Chihuahua y de México.

En Julio del 2024, asistió al Campeonato Nacional AAU, celebrado en el Broward County Convention Center de Fort Lauderdale, Florida, en donde obtuvo el segundo lugar frente a 35 competidores de diversos estados de la Unión Americana.

Además, obtuvo el primer lugar en la olimpiada nacional CONADE, celebrada el pasado mes de junio del presente año en Guadalajara, Jalisco, posicionándose como el mejor taekwondoín en su categoría de todo México.

A su corta edad, Talavera Núñez, es una realidad del deporte juarense, y es que, a sus 11 años, se perfila como uno de los exponentes más sólidos del Tae Kwon Do local, estatal y nacional, en base a disciplina y deseos de triunfo, así lo demuestran para orgullo de su familia, compañeros de academia OTT Taekwondo, y de quienes lo rodean.

Este pequeño deportista reúne las condiciones para seguir enarbolando con orgullo el nombre de Ciudad Juárez, y es que cuenta con los requisitos para lograr sus objetivos, como son la determinación, la disciplina, y una mentalidad positiva con capacidad de aprender de los errores.

Emiliano Talavera Núñez es ya un ejemplo de dedicación y éxito en el deporte.

Emiliano se prepara para sus próximos retos, en el cual el más próximo es el 3er. Campeonato Mundial infantil de taekwondo, a celebrarse en Boyacá, Colombia del 6 al 8 de octubre del presente año, donde enfrentará a los mejores exponentes de diferentes Países, en su categoría.