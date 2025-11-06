Después de un debate que se extendió por 26 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con reasignaciones por 17 mil 788 millones de pesos realizadas por la mayoría legislativa.

El dictamen fue avalado en su totalidad y turnado al Ejecutivo federal para los efectos legales correspondientes y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los números clave de la votación

355 votos a favor: Morena, PT y PVEM

132 votos en contra: PAN, PRI y MC

1,733 reservas presentadas

Solo se aprobaron las propuestas de Morena y aliados

300 oradores participaron en tribuna

Las modificaciones aprobadas por la mayoría legislativa consistieron en:

Recortes por casi 18 mil millones de pesos al:

Poder Judicial

Órganos autónomos

La redistribución se dirigió a:

Educación

Ciencia y tecnología

Programas para el campo

Estas fueron las únicas reservas aprobadas, ya que las propuestas de la oposición no avanzaron durante el debate.

El debate comenzó a las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de noviembre y concluyó a las 5:30 de la mañana del jueves, cuando se abrió el tablero para la votación definitiva.

Hubo un receso a las 20:00 horas del miércoles para “calmar los ánimos encendidos por las descalificaciones y acusaciones entre el oficialismo y la oposición”.

Tras la votación en lo particular, se realizaron procesos adicionales incluidos en el Paquete Económico.

