Después de un debate que se extendió por 26 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con reasignaciones por 17 mil 788 millones de pesos realizadas por la mayoría legislativa.
El dictamen fue avalado en su totalidad y turnado al Ejecutivo federal para los efectos legales correspondientes y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los números clave de la votación
355 votos a favor: Morena, PT y PVEM
132 votos en contra: PAN, PRI y MC
1,733 reservas presentadas
Solo se aprobaron las propuestas de Morena y aliados
300 oradores participaron en tribuna
Las modificaciones aprobadas por la mayoría legislativa consistieron en:
Recortes por casi 18 mil millones de pesos al:
Poder Judicial
Órganos autónomos
La redistribución se dirigió a:
Educación
Ciencia y tecnología
Programas para el campo
Estas fueron las únicas reservas aprobadas, ya que las propuestas de la oposición no avanzaron durante el debate.
El debate comenzó a las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de noviembre y concluyó a las 5:30 de la mañana del jueves, cuando se abrió el tablero para la votación definitiva.
Hubo un receso a las 20:00 horas del miércoles para “calmar los ánimos encendidos por las descalificaciones y acusaciones entre el oficialismo y la oposición”.
Tras la votación en lo particular, se realizaron procesos adicionales incluidos en el Paquete Económico.
