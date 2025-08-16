El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, (ICE, por sus siglas en inglés )anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

‘Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso’, apuntó el ICE.

En 2023 Iván Archivaldo fue incluido en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia estadounidense.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Iván Archivaldo es el líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encargada del tráfico de fentanilo, sustancia que provoca la muerte de miles de personas cada año.

Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se informó, comparten roles de liderazgo en el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de drogras hacia EU, así como envío de precursores químicos de fentanilo de China a México; y la recaudación de las ganancias de la droga para miembros y socios del Cártel de Sinaloa.

También se le ha identificado como el responsable de coordinar el tráfico de otras sustancias controladas en nombre del Cártel de Sinaloa, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Según las autoridades, para proteger su organización, Iván Archivaldo comparte la responsabilidad de la seguridad de las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En su rol, comanda sicarios armados que perpetran actos violentos para proteger y promover las operaciones del Cártel y sus vastas posesiones. Junto con sus medio hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, son conocidos como los ‘Chapitos’.

Los cuatro hermanos han sido acusados en varios distritos judiciales a lo largo de los años por graves violaciones a las leyes antidrogas de EU. Apenas unas semanas atrás, la Corte del Distrito Norte de Illinois programó para el 9 de enero de 2026 la próxima comparecencia de Ovidio Guzmán, en la que, de acuerdo con reportes, se prevé establecer la fecha de su sentencia.

