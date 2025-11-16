Los esfuerzos por acrecentar la cultura sinfónica y compartir a la sociedad espacios de calidad, profesionalismo y talento, llevan la mano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hoy además de presentar con orgullo a su Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJUACJ) también se celebran 20 años de trabajo y éxito.

Este sábado 15 de noviembre a partir de las 19:00 horas el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, se vistió de gala para recibir al público que ha apoyado y sigue a la OSJUACJ, las puertas se abrieron para festejar con la sinfónica y encontrarse con las sorpresas que deparaba la tarde.

La agrupación orquestal juvenil de la UACJ está conformada por 62 músicos fronterizos, se encuentra vigente desde el 2005, esta presentación y la de mañana 16 de noviembre a las 12:00 horas, representan la culminación de los festejos de “20 años sembrando en el desierto”.

El maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, fue el encargado de dar bienvenida a este evento:

“Es sumamente importante que sean parte de esta temporada festejando el 20 aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil, quiero reconocerle a nombre del rector de nuestra Universidad, del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, y en lo personal, al maestro Lizandro García por toda su aportación, desde ser miembro de la Orquesta Sinfónica al inicio, hasta este momento que le toca dirigir este proyecto”.