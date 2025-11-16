Inicio » Ofrece orquesta de la UACJ concierto de gala para celebrar el 20 aniversario de éxito y fomento a la cultura
Portada

Ofrece orquesta de la UACJ concierto de gala para celebrar el 20 aniversario de éxito y fomento a la cultura

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Los esfuerzos por acrecentar la cultura sinfónica y compartir a la sociedad espacios de calidad, profesionalismo y talento, llevan la mano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hoy además de presentar con orgullo a su Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJUACJ) también se celebran 20 años de trabajo y éxito.

Este sábado 15 de noviembre a partir de las 19:00 horas el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, se vistió de gala para recibir al público que ha apoyado y sigue a la OSJUACJ, las puertas se abrieron para festejar con la sinfónica y encontrarse con las sorpresas que deparaba la tarde.

La agrupación orquestal juvenil de la UACJ está conformada por 62 músicos fronterizos, se encuentra vigente desde el 2005, esta presentación y la de mañana 16 de noviembre a las 12:00 horas, representan la culminación de los festejos de “20 años sembrando en el desierto”.

El maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, fue el encargado de dar bienvenida a este evento:

banner

“Es sumamente importante que sean parte de esta temporada festejando el 20 aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil, quiero reconocerle a nombre del rector de nuestra Universidad, del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, y en lo personal, al maestro Lizandro García por toda su aportación, desde ser miembro de la Orquesta Sinfónica al inicio, hasta este momento que le toca dirigir este proyecto”.

You Might Also Like

You may also like

Detienen a tres presuntos implicados en un homicido; les aseguran una pistola...

¡México despierta! Jóvenes de todo el país juran defender la libertad desde...

Calles con pavimento aumenta la plusvalía de las viviendas: Presidente Pérez Cuéllar

Abre FGE carpeta de investigación del asesinato de ocho personas en Parral

Realiza Partido Verde en Juárez Primera Jornada de Salud Canina

Masacre en Parral: siete personas fueron asesinadas durante carrera de caballos

Juárez noticias All Right Reserved.