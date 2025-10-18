El diputado por morena, Pedro Torres Estrada, presentó ante el pueblo juarense su primer informe de actividades legislativas como integrante de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua.

Durante su informe, el legislador destacó su exigencia para el restablecimiento del servicio de transporte público en beneficio de los habitantes de la zona agrícola del Valle de Juárez, así como su trabajo en la elaboración de leyes que brinden mayor protección a las mujeres víctimas de violencia, sin importar su edad.

“Somos una bancada que trabaja con honestidad, convicción y compromiso social”, expresó Torres Estrada al iniciar su mensaje ante invitados especiales que reconocen su trayectoria tanto en el servicio público como en los medios de comunicación, donde se ha desempeñado como periodista.

Al evento de rendición de cuentas asistieron el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez; el coordinador del Grupo Parlamentario de morena, Cuauhtémoc Estrada; así como las diputadas María Antonieta Pérez Reyes, Elizabeth Guzmán Argueta y Rosana Díaz Reyes, Irlanda Dominique Márquez Nolasco; además del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, entre otras autoridades y personajes de la política.

“Reafirmo hoy mi compromiso de seguir trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación, con respeto irrestricto a la ley, y con la convicción de que la política debe servir siempre al pueblo”, enfatizó el diputado Pedro Torres.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, reconoció la integridad y valentía de Pedro Torres desde la máxima tribuna del estado:

“Pedro se atreve a decir lo que muchos no. Y eso debe valorarse, porque da voz a temas, personas y causas que normalmente no la tienen. Pedro es una persona congruente”, afirmó.

Finalmente, el diputado Torres recordó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que prioricen el acceso al agua potable para el consumo humano en todo el estado, así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeña la mujer rural en la sociedad. Cerró su mensaje con una de las máximas del movimiento que representa: “Por el bien de todos, primero los pobres.”