Con el objetivo de fortalecer las prácticas de lectura y escritura en primeras y segundas lenguas entre niñas y niños de comunidades indígenas, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte inauguró el curso “Literacidad y Bilingüismo para niños y niñas indígenas”, un proyecto que forma parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Tipo Básico, y de la Estrategia Estatal de Formación Continua, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El acto inaugural fue encabezado por el Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, Director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH; la Directora General de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; Teresa de Jesús López Ramírez y el Subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, en representación del Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado, Hugo Gutiérrez Dávila.

Atención inclusiva e interculturalidad.

El curso responde a los enfoques de atención inclusiva e interculturalidad, al atender principalmente a grupos vulnerables y a los pueblos originarios Tarahumara, Pima y Jami, busca que, mediante el análisis y la práctica, las y los 110 docentes participantes desarrollen herramientas para fomentar en la niñez indígena una educación que articule las primeras y segundas lenguas, fortaleciendo al mismo tiempo los valores de justicia, equidad y el humanismo mexicano.

Un esfuerzo conjunto.

La iniciativa es resultado del trabajo colaborativo entre la UACH, a través de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física; la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, mediante la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales y el Departamento de Educación Indígena; UNICEF y Formación Continua.

En este marco, la UACH resultó ganadora de la convocatoria nacional para impartir 18 talleres de capacitación dirigidos a instituciones educativas, al ser este curso de Literacidad y Bilingüismo uno de los primeros en ponerse en marcha, lo que realza que se lleva a cabo en Creel, Chihuahua, donde se dieron cita docentes especializados en educación a comunidades indígenas, de la capital del estado, ciudad Juárez y la zona serrana.

Formación con visión humanista.

Durante la ceremonia, se destacó que este programa, que inició hace cinco años, ha sido impulsado gracias a la propuesta directa de especialistas de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, quienes respondieron a la convocatoria de Formación Continua con un enfoque innovador para el desarrollo profesional docente.

Los ponentes subrayaron la importancia de que la educación básica incorpore la literacidad no solo como la enseñanza de la lectura y escritura, sino como una práctica transversal que abarca el conocimiento de las ciencias humanísticas, matemáticas, historia, geografía y estilos de vida saludable.

Asimismo, enfatizaron que, ante las adversidades que enfrenta la sociedad actual, es fundamental que la niñez mexicana recupere valores esenciales y que la educación sirva como un espacio de justicia y equidad.

Compromiso con la niñez.

Finalmente, las autoridades invitaron a docentes y participantes a aprovechar los cursos que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua en alianza con instancias estatales, nacionales e internacionales, ya que representan una oportunidad invaluable para fortalecer la formación continua y garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas y todos los niños.