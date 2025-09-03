Inicio » Ofrecen nuevas ofertas de trabajo para adultos mayores en Chihuahua capital
El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera, anunció la disponibilidad de nuevas y diversas vacantes laborales para personas mayores en la ciudad de Chihuahua.

El funcionario comentó que, el objetivo de esta oferta es brindar oportunidades para desarrollar una actividad productiva, que permita a este sector poblacional generar ingresos y contribuir a la economía de sus hogares.

Para esta semana se ofrecen puestos como chofer, personal de limpieza, colaboradores de empaquetado, personal de jardinería, operadores de producción y empleados generales, todos con prestaciones de ley.

Loera destacó que, esta iniciativa surge por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, quien desde el principio de su administración ha impulsado acciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Con estos programas se busca no solo que tengan la oportunidad de permanecer activos en esta etapa de su vida, sino también fomentar la convivencia, especialmente en aquellos casos en que viven solos, y que cuenten con una fuente de ingresos estable.

Las personas interesadas en obtener más información sobre estas vacantes pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921, para recibir acompañamiento en sus entrevistas por parte del equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables.

