Con el fin de que los juarenses liquiden grandes adeudos y así puedan regularizar sus cuentas, el programa La J+ en tu Colonia llegó este miércoles a la plaza comercial Walmart Torres Sur, donde decenas de usuarios obtuvieron convenios y descuentos para ponerle fin a su adeudo.

Angélica Martínez fue una de las beneficiadas, la cual llegó a la Unidad Móvil de la Junta de Agua y Saneamiento desde muy temprano para obtener un descuento del 90 por ciento en su adeudo de más de 100 mil pesos.

“Hoy vine a que me hicieran un descuento aquí en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento porque debía 136 mil pesos y me pedían 70 mil pesos. Me hicieron la invitación de que viniera para acá porque acá iba a haber grandes descuentos y voy a pagar ahorita 13 mil 500 pesos nada más, y los invito para que vengan y se pongan al corriente con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento”, compartió Angélica.

En lo que va del año, más de dos mil usuarios han recibido grandes descuentos que les han permitido regularizarse para volver a ser cumplidos con su recibo, por lo que Jesús Lazo, director comercial de la J+, invitó a los juarenses a aprovechar el programa y recordó el objetivo de este.

“Esta acción forma parte de J+ en tu Colonia; tenemos como finalidad acercarnos a todos nuestros usuarios, dándoles la mayor cantidad de facilidades posibles para que regularicen sus adeudos. Ahorita hemos dado más de 27 millones de pesos en descuentos a nuestros usuarios, entonces, los invitamos a que ustedes no se queden sin aprovechar esta oportunidad”, detalló Lazo.

Con la J+ cerca de ti, se fortalecen los lazos con la comunidad para conocer sus casos y darles una atención personalizada que dé soluciones reales a sus problemáticas.