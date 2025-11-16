Inicio » Ofreció la J+ descuentos y convenios a beneficiados del Banco de Alimentos
Ciudad Juárez

Ofreció la J+ descuentos y convenios a beneficiados del Banco de Alimentos

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, acudió a las instalaciones del Banco de Alimentos para acercar descuentos y convenios a los beneficiarios de la asociación, reafirmando su compromiso con quienes más lo necesitan.

Estas acciones forman parte del convenio firmado en agosto pasado, con el cual, por segundo año consecutivo, la J+ brinda apoyo directo a las familias en situación de vulnerabilidad, así lo destacó el maestro Jesús Lazo, director comercial del organismo.

“La J+, comprometida con la comunidad apoya las actividades del banco de alimentos y uno de los apoyos, es traer los programas de regularización para todos los beneficiarios del banco actualmente identificamos más de 350 beneficiarios de alimentos que presentan un adeudo, nosotros pudimos elaborar propuestas de regularización para que acudieron el día de hoy”, señaló.

Desde muy temprano, decenas de personas se dieron cita para acceder a estos beneficios, uno de los casos fue el de Rocío Zamora, madre soltera, quien llegó antes de las siete de la mañana y compartió la difícil situación por la que atravesaba, con un adeudo que alcanzó los 64 mil pesos.

“Hoy sí, debía mucho ya debía a 64 mil pesos es una gran ayuda, a mí se me complicó un poco porque me llegaban los recibos muy altos y no tengo, soy mamá soltera y se va acumulando uno tras otro y me pasaron muchas situaciones tengo un niño con ataques de ansiedad y mi niño más pequeño me lo acaban de dognosticar con TDH y autismo grado II entonces pues sí, son un poquito más complicado y pues esta ayuda me ha beneficiado mucho”.

