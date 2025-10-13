-Esto, como parte de los festejos por los 52 años de esta casa de estudios.

Con acordes que evocaban júbilo, orgullo y celebración, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cerró la semana conmemorativa de su 52 aniversario con el tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, que llenó de armonía el teatro Gracia Pasquel.

Bajo la dirección del maestro Lizandro V. García Alvarado, los músicos de esta joven orquesta profesional ofrecieron su cuarto concierto de la temporada, ante un recinto lleno en su totalidad.

Durante casi dos horas de presentación, el público disfrutó de una selección de obras emblemáticas del repertorio universal.

El maestro García explicó al público que se interpretarían obras “que son muy representativas en el repertorio sinfónico, pero que representan la trascendencia de la Orquesta en los distintos géneros musicales que han acompañado el desarrollo histórico de la música: el ballet, la ópera, la cuestión sinfónica y, lo que nosotros consideramos la música para cine”.

Previo al inicio, el rector de la UACJ, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, dirigió unas palabras de agradecimiento: “Me da mucho gusto ver este recinto lleno para festejar nuestro 52 aniversario en una bonita tarde de octubre. Sean todos bienvenidos y disfruten de este bonito concierto”.

Las piezas interpretadas fueron:

Obertura festiva, Op. 96, de D. Shostakovich

El Danubio azul, Op. 314, de J. Strauss II

Intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana, de P. Mascagni

Suite de ballet El pájaro de fuego, versión de 1919, de I. Stravinsky

Obertura de la ópera Orfeo en los infiernos, de J. Offenbach

Suite no. 1 y Suite no. 2 de la ópera Carmen, de G. Bizet