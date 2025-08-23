Un ligero escape de gas registrado la tarde de este sábado en la Plaza de la Tecnología, ubicada en el centro de la ciudad, generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió al momento de retirar una de las líneas que había quedado con residuos de gas tras trabajos de mantenimiento realizados en días anteriores.

El olor alertó a comerciantes y transeúntes de la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que se trató de una fuga mínima que se disipó en cuestión de segundos, por lo que no hubo personas intoxicadas ni daños que lamentar. Los equipos de rescate se retiraron tras verificar que la situación estaba bajo control.