San Francisco, EE.UU. — OpenAI sorprendió al mundo tecnológico al anunciar el lanzamiento oficial de gpt-oss, su primera familia de modelos de inteligencia artificial completamente de código abierto, que pueden ejecutarse en computadoras personales y hasta en teléfonos móviles.

El CEO de la compañía, Sam Altman, describió la noticia como un “gran triunfo de la tecnología”, destacando que los modelos ya están disponibles en GitHub, Hugging Face y una demo interactiva en línea.

La línea gpt-oss incluye dos versiones principales:

gpt-oss-120b: comparable con GPT-4-mini, requiere una laptop con GPU avanzada.

gpt-oss-20b: más liviano, puede correr en computadoras convencionales.

Ambos modelos están licenciados bajo Apache 2.0, permitiendo su uso comercial sin restricciones, a diferencia de otros modelos como LLaMA (Meta) o Gemini Nano (Google).

OpenAI reveló que gpt-oss puede realizar tareas avanzadas como búsqueda en tiempo real, escritura de código, análisis textual profundo y creación de agentes autónomos. Además, permite visualizar su “proceso de pensamiento”, lo que facilita la auditoría y el desarrollo confiable de nuevas herramientas.

Este movimiento representa un giro estratégico, ya que hasta ahora OpenAI mantenía sus tecnologías más poderosas en entornos cerrados. Ahora entra de lleno en la competencia por liderar la comunidad de inteligencia artificial de código abierto.

La decisión podría transformar el acceso global a la IA, permitiendo que gobiernos, universidades y desarrolladores independientes construyan sus propias soluciones sin depender de servicios en la nube o licencias privadas.