Por: Daniel Valles.

Sobre la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, la J+, hay un sinfín de opiniones. Claro, fundamentada algunas. Otras no tanto. Las más son en este sentido.

“Los empleados de la Junta, no pagan el agua”.

“Cobran los medidores que instalan”.

“Aumentan las tarifas a capricho del director o funcionarios”.

“Están obligados a darnos agua porque es un derecho humano”.

Hay muchas otras que trataré en otra entrega. El espacio no es suficiente.

La opinión, de acuerdo a Emanuel Kant, “es un juicio insuficiente y con una objetiva en el mismo sentido, insuficiente”.

Sobre la J+ se aceptan mentiras que se dan por verdaderas y verdades que se tienen como mentiras. Por ejemplo, la premisa que presento en primer sitio en la lista de arriba. “Los empleados de la Junta, no pagan el agua”.

La J+ tiene dos y hasta tres tipos de empleados. De confianza, sindicalizados y temporales. Todos, absolutamente todos pagamos nuestro recibo de agua, mes con mes. Hasta los sindicalizados.

Estos gozan como prestación sindical para el consumo, pero deben de pagar lo que consuman.

Por otro lado, los empleados de confianza y temporales, pagamos el 100% de nuestro recibo cada mes. Y o debería mencionarlo, pero lo haré. Somos escrupulosamente verificados en nuestro pago, so pena de llamado de atención.

Esta administración que dirige Sergio Nevárez, ha tomado medidas que estaban en pausa o que no existían. Como la que menciono. Como el suspender el servicio a deudores morosos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al director ejecutivo, el mejor control y medidor del agua es el recibo. Porque nos cuesta.

La idea de que los empleados de la Junta no pagamos el agua, es probable se deba a que los empleados de la CFE, no pagan la energía eléctrica que consumen. PERO NO ES ASÍ EN LA J+. Ergo, es un mito el afirmar que no pagamos. Es una mentira que se toma por verdad.

“Cobran los medidores que instalan”.

Esta es otra y muy popular. A muchos líderes y lideresas les gusta repetirla y ya sabe la teoría de Goebels: “repite una mentira lo suficiente y se convertirá en verdad”.

Actualmente tenemos una campaña para que la gente pase de cuota fija, a servicio medido. Son dos cosas diferentes.

La cuota fija es de 700 pesos al mes. Quienes la tienen, no se les mide el servicio. No tienen medidor. Las razones pueden ser varias. La campaña va en el sentido de que se instale un medidor y pasen a servicio medido. Donde se cobran 252 pesos al mes, por 10m3 de consumo mínimo.

Esto representa un ahorro de 448 pesos mensuales para quienes usen el servicio. Pero los líderes o lideresas de esa gente les aconsejan que no acepten el que les instalen medidor. Les dicen que pagarán más y eso es un engaño vil.

Lo cierto es que ahorrarán mucho dinero y quienes perderán, son los segundos. Se les acaba el negocio con sus liderados. Ya no necesitan de descuentos con los que lucran líderes y lideresas.

Cualquier persona que lo desee y que no tenga medidor, lo único que necesita es desenterrar su toma, hacer su instalación o preparación y la J+ le instala un medidor. SIN COBRAR POR EL APARATO. Esa es la verdad.

En cuanto a los descuentos o convenios, de igual forma. No necesitan de quién les represente para que la J+ les otorgue un descuento y un convenio. Lo que pretende la Junta es que quien use el agua se regularice.

Esto por el bien de todos y sobre todo, por el bien de las generaciones por venir. A las que hemos de dejarles agua para su uso en al menos los siguientes treinta años. Eso de acuerdo a un bien coordinado plan de administración del agua del que todos formamos parte y tenemos que ver.

“Aumentan las tarifas a capricho del director o funcionarios”.

“Están obligados a darnos agua porque es un derecho humano”.

Nuestras tarifas son autorizadas por el Consejo de Administración de la J+. El que se compone de personas ciudadanas, que no cobran un peso por ser parte del mismo y por directores de la J+.

En las reuniones de consejo se establecen las tarifas, los descuentos, los términos de los contratos. Todo se debe de justificar y es el consejo quien autoriza. NO SE PUEDE AUMENTAR, sin infringir la ley. No se puede dar un descuento arriba de lo que ya está autorizado. Constituye una violación a las tarifas. Es un delito.

En la siguiente entrega le comentaré de la campaña que tenemos sobre el tema: “El Descontón”.

Porque en este espacio debo mencionar que sí, el agua es un derecho humano y se encuentra garantizado en nuestra constitución. En el artículo cuarto y en el doce que dice textual: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

¡Ah, ya cayeron! Es un derecho humano.

Bueno, la verdad es que sí, es un derecho humano. Pero la ley establece la asequibilidad. Es decir, QUE EL AGUA PUEDE COMPRARSE O PAGARSE”.

Esa es la parte que los líderes y las lideresas no le dicen a la gente. Que la Constitución Mexicana establece el derecho, pero que hay que pagar por ello. Convierten el artículo constitucional en una verdad a medias. Lo que hace de ello una mentira completa.

Ahora usted ya sabe. Para que no le digan y para que no le cuenten mentiras sobre la J+ y cómo es que funciona.

Daniel Valles Vargas, es Jefe de Comunicación Social de la J+

dvalles@jmasjuarez.gob.mx