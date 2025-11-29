Pete Hegseth, secretario de Guerra, ordenó matar a todos los tripulantes en el primer ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, reportaron este viernes medios estadounidenses.

“La orden era matar a todos”, dijo una de las fuentes al medio The Washington Post.

El Post narra que “un misil silbó frente a la costa de Trinidad, impactando el buque y provocando un incendio de proa a popa. Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía el barco en una transmisión en vivo de un dron. Al disiparse el humo: dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes”.

Según las fuentes, el comandante a cargo ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth.

Las fuentes indicaron que el comandante que supervisaba la operación desde Fort Bragg, Carolina del Norte, el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, informó a los participantes de una conferencia telefónica segura que los sobrevivientes seguían siendo objetivos legítimos, puesto que, en teoría, podían llamar a otros traficantes para que los recuperaran a ellos y a su cargamento.

Hegseth respondió en X y dijo que “como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria”.

Añadió que “estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser “ataques letales y cinéticos”. El objetivo declarado es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense. Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”.

Mencionó que “nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

Concluyó que nuestros guerreros en SOUTHCOM arriesgan sus vidas todos los días para proteger la Patria de los narcoterroristas, y yo SIEMPRE los respaldaré.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que “ayer le dijimos al Washington Post que toda esta narrativa era falsa.Estas personas simplemente inventan historias obtenidas de fuentes anónimas y de todo tipo de material.Las noticias falsas son el enemigo del pueblo”.

Todd Huntley, exabogado militar que asesoró a las fuerzas de Operaciones Especiales durante siete años en el apogeo de la campaña antiterrorista estadounidense, dijo al Post que incluso si Estados Unidos estuviera en guerra con los traficantes, una orden de matar a todos los ocupantes del barco si ya no pudieran luchar “sería en esencia una orden de no mostrar cuartel, lo que sería un crimen de guerra”.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se negó a responder preguntas sobre la orden de Hegseth y otros detalles de la operación, incluida la participación de las Operaciones Especiales. “Toda esta narrativa es completamente falsa”, declaró. “Las operaciones en curso para desmantelar el narcoterrorismo y proteger a la Patria de las drogas mortales han sido un éxito rotundo”.

CNN recordó que el presidente Donald Trump anunció el ataque y las muertes el mismo día, pero la administración nunca reconoció públicamente haber matado a los sobrevivientes.

Una fuente dijo a CNN que no está claro si Hegseth sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, dijo Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y ahora analista sénior del grupo de expertos Crisis Group. “Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”.

ElUniversal