Personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), acudió este día a la Escuela Primaria Socorro Rivera, ubicada en la calle Azabache en la colonia Granjas San Rafael, para proporcionar información a los padres de familia sobre la garrapata y el cuidado de las mascotas.



La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que asistieron a la institución a atender algunos requerimientos que hicieron los padres de familia y el director de la institución, Luis Peinado.



“Somos una dirección que se encarga y se ocupa del bienestar animal, sabemos que tenemos muchas cosas que atender al respecto, entre ellos el tema de la garrapata”, explicó.



Dijo que la garrapata cuando muerde puede terminar en tragedia, pero resaltó que se tienen por el clima y por las condiciones de la ciudad, no por los perros o gatos, cuando hay algún animalito con el parásito, no lo produce él, se le sube.



“Debemos estar pendientes cuando se ve algún animal con garrapata y buscar la solución en una farmacia o veterinaria y pedir el producto adecuado y atenderlos, además de revisar a los menores, ya que se acercan a ellos y no si fijan si tienen algún animalito”, indicó.



“Como Dirección estamos pendientes y ayudarles en lo que soliciten, solo necesitan hacer una llamada a la dependencia para que tengan la información correcta”, mencionó la funcionaria,



Explicó que la semana pasada se hizo el retiro de seis perros que fueron señalados por la mesa directiva de esa escuela como agresivos, que andaban sueltos en la vía pública, pero ya se encuentran en DABA.



Por su parte, Itzel Delgado, coordinadora de denuncias de DABA, añadió que no se debe de traer a los perritos en la calle sin correa ni supervisión, además en sus hogares los deben de tener con agua y un plato de comida.



“Es importante que cuenten con todas sus vacunas principalmente la de la rabia, con el propósito de que es encuentre bien el, así como la familia con la que vive”, resaltó.



“Esperamos que con esta información que se les proporcionó, podamos atender uno de los principales problemas que los padres de familia manifiestan, que es que algunas personas traen a sus hijos a la escuela con sus perritos, pero sin correa y se quedan en la institución generando algunos conflictos”, añadió.



El director de la escuela informó que una menor estudiante de sexto grado de la primaria falleció la semana pasada debido a la picadura de una garrapata.



“Desde la semana pasada se han hecho campañas de limpieza gracias al apoyo del municipio, y queremos velar por la salud y bienestar de los alumnos”, comentó.



“Gracias a los padres de familia que acudieron este día a escuchar la información de la dependencia sobre el cuidado de nuestras mascotas”, finalizó el director.



Durante la plática de DABA, Claudia Hernández, madre de familia, pidió que las personas que acudan a dejar a sus hijos a la escuela en compañía de sus perros los lleven con correa o los dejen en sus casas.



“Nos importa mucho el bienestar de nuestros hijos, no los queremos arriesgar más, queremos protegerlos”, expresó



Señaló que estarán pendientes de los perros que anden afuera y van a reportarlos para que se los lleven, ya que tampoco quieren que anden dentro del plantel.



Los padres de familia coincidieron en señalar que cada uno tiene la responsabilidad de cuidar a sus animalitos.