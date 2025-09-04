Un insólito episodio quedó registrado en Monterreal, municipio de Arteaga, Coahuila, cuando una familia se encontró de frente con varios osos que ingresaron a su cabaña en busca de comida.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a dos oseznos recorriendo las áreas comunes mientras un hombre intenta alejarlos. Sin embargo, el oso adulto adoptó una postura intimidante, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

En otro fragmento de la grabación se observa al oso mayor revisando el refrigerador junto a sus crías. La escena ha sido comentada con sorpresa y preocupación por internautas que señalan el creciente número de encuentros con osos en esta región.

La Secretaría de Medio Ambiente explicó que los animales descienden de la sierra en busca de alimentos, lo que aumenta las interacciones con habitantes y turistas. Aunque algunos observadores destacan la calma de los animales, expertos alertan del riesgo que implican.

Las autoridades han difundido recomendaciones para prevenir ataques: no correr, no gritar ni intentar espantarlos, mantener la calma y cerrar puertas y ventanas para impedir el acceso a viviendas o cabañas. También recomiendan mostrarse más grande y hablar en voz alta para que los osos identifiquen la presencia humana.

El fenómeno de encuentros con fauna silvestre continúa en aumento en Arteaga, por lo que especialistas insisten en recordar que estos animales se encuentran en su hábitat natural y que corresponde a los visitantes actuar con responsabilidad y precaución.