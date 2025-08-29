Este día de los adultos mayores, la J+ recuerda que los usuarios de 60 años y más reciben un beneficio especial con un descuento del 50 por ciento en los primeros 20 metros cúbicos de consumo, por lo que en algunos casos su recibo puede ser de alrededor de 150 pesos.

José Luis López Martell, coordinador de Medición y vocero de la Dirección Comercial de la J+, explicó que este beneficio es el Descuento INSEN, el cual actualmente se otorga a 85 mil 929 adultos mayores y es muy fácil de tramitar en el Área de Registro de Usuarios de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

“La J+ trabaja para darles un beneficio especial en el descuento que tenemos para personas de más de 60 años. Aproximadamente, si tienen consumos regulares o normales, sin presentar fugas, andan pagando nuestras personas adultas mayores, alrededor de 150 pesos, 157 pesos”, explicó Martell.

Los requisitos para realizar el trámite y recibir el descuento son tener 60 años o más, que la cuenta no presente adeudo, acreditar que el adulto mayor vive en el domicilio de la cuenta que tendrá el descuento, presentar identificación y acudir al Área de Registro de Usuarios de la J+, que se encuentran en Sanders y Salvárcar.